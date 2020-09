Cyberpunk 2077 è costato oltre 121 milioni di dollari a CD Projekt RED (Di venerdì 4 settembre 2020) CD Projekt RED ha speso oltre 120 milioni di dollari per lo sviluppo di Cyberpunk 2077 e altri progetti non annunciati, ha confermato la società nel nuovo report aziendale.Cyberpunk 2077, quindi, è stato un progetto molto costoso. CDPR ha rinviato due volte il gioco e ha speso decine di milioni per la creazione di tecnologie di nuova generazione che consentano enormi città viventi e IA in tempo reale. Questo tipo di lavoro richiede un budget elevato e quello di Cyberpunk 2077 potrebbe essere uno dei più grandi di sempre.Secondo l'ultimo report aziendale di CDPR, la società ha speso $ 121,09 milioni in progetti in fase di sviluppo al 30 giugno ... Leggi su eurogamer

