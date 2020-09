Covid: aumentano i contagi (+1733), ma è record di tamponi (+113mila) (Di venerdì 4 settembre 2020) È di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus.Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. Il totale dei casi - compresi morti e guariti - è ora di 274.644.È boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289) Questi i dati del ministero della Salute.Con il record di tamponi effettuati, 27.324, sono in aumento anche i contagi in Lombardia: i nuovi casi sono infatti 337 (ieri 228) e il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all′1,23%. Sono sei i decessi ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus Sicilia: aumentano i contagi e i ricoveri nell'Isola rispetto a ieri, ma salgono considerevolmente anche i dimessi e guariti. I dati di oggi, 4 settembre. I casi di Coronavirus in Sicilia ...

Milano, 4 set. (Adnkronos) - Record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi. Sono 337 i nuovi positivi riscontrati.

