Coronavirus, Rezza (Iss): “Aumentano casi, focolai causati da rientri da aree turistiche. Età media è intorno ai 30 anni” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Aumenta di poco il carico ospedaliero e soprattutto non vediamo una congestione né a livello delle strutture sanitarie né delle terapie intensive”. Lo spiega Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, commentando i risultati del monitoraggio settimanale ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull’epidemia di nuovo Coronavirus in Italia, relativo al periodo 24-30 agosto. “I casi di Covid 19 in Italia – sintetizza Rezza – aumentano per la quinta settimana consecutiva. E l’Rt si asseta di poco al di sopra di 1. Ci sono molti focolai in diverse Regioni italiane, la maggior parte dei quali sono causati da rientri da aree ... Leggi su ilfattoquotidiano

