Coronavirus | quasi 9 000 casi in Francia in 24 ore

Record di quasi 9.000 casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia, 8.975 secondo quanto rende noto la Direzione generale della Sanità.

Coronavirus, quasi 900 mila morti nel mondo. La Francia chiude 22 scuole

Gestione Covid, sondaggio Forum Ambrosetti promuove Germania e Italia

(Teleborsa) - Secondo un sondaggio diffuso oggi al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio (Como) sono Germania, Italia, Francia i tre Paesi che avrebbero gestito meglio la crisi sanitaria del Covid-19, ...

Coronavirus nel mondo, balzo dei contagi in Spagna e Francia: 4.500 e 9 mila, in un giorno

Salgono a oltre 868 mila i decessi nel mondo legati alla pandemia. Otre 186 mila sono stati registrati negli Stati Uniti seguiti da Brasile (oltre 124.600), India (oltre 68.400), Messico (oltre 66.300 ...

