Ci sono due teorie sulle misteriose morti di massa degli elefanti (Di venerdì 4 settembre 2020) Più di 350 sono stati trovati morti qualche mese fa in Botswana: potrebbero essere stati uccisi da un'alga o da un virus dei roditori, spiega il Guardian Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : sono due Ci sono due teorie sulle misteriose morti di massa degli elefanti Il Post Coronavirus, positivi due dipendenti della clinica Noto a Palermo: tamponi per medici e pazienti

Due dipendenti della clinica Noto di Palermo sono risultati positivi al Coronavirus dopo avere effettuato i tamponi. Sono un’infermiera e una operatrice sanitaria che si trovano da ieri sera in isolam ...

Due fratelli e quel silos maledetto. Uno muore e l’altro è gravissimo

CAVALLERMAGGIORE (CUNEO). Quando ha visto il fratello Davide accasciarsi improvvisamente a terra nel silos quasi pieno, non ha esitato e si è calato dal tetto per tentare disperatamente di salvarlo. U ...

