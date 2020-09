Chi è Isabel Preysler, la bellissima ex moglie di Julio Iglesias (Di venerdì 4 settembre 2020) Isabel Preysler, all’anagrafe María Isabel Preysler Arrastia, è una modella di origini filippine nota alle cronache rosa per il suo matrimonio con il cantante Julio Iglesias. Classe 1951 – ha compiuto 69 anni lo scorso 18 febbraio – ha iniziato la carriera giovanissima grazie alla vittoria a un concorso di bellezza. A 16 anni si è trasferita a Madrid per frequentare l’università. Al 1970 risale il suo incontro con Julio Iglesias. Il cantante madrileno, classe 1943, ai tempi era all’apice della carriera e aveva pubblicato da poco il brano Gwendolyne, uno dei suoi più grandi successi. Isabel e Iglesias sono stati una coppia per 7 anni. Dalla loro ... Leggi su dilei

LaTolla64 : RT @laquetunocrees: Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto 'G' è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta s… - tiber_h : RT @mancorama: Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto “G” è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta spreca… - mancorama : Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto “G” è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso s… - opissochiara1 : RT @uomodirame: Isabel Miramontes forse ci dice che per aiutare chi è a terra è necessario trasformarsi, fino a perdere un arto. Al contemp… - _74Nicea_ : RT @uomodirame: Isabel Miramontes forse ci dice che per aiutare chi è a terra è necessario trasformarsi, fino a perdere un arto. Al contemp… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Isabel Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera ViaggiNews.com Topo in casa di Ilary Blasi e Francesco Totti, l’esilarante scena della conduttrice che scappa

Ilary Blasi e la foto da favola con la piccola Isabel, Francesco Totti: "Mamma mia che bella" Placata la bufera attorno alla copertina di Gente, che metteva in evidenza il lato b della figlia 13enne C ...

Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera

Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera. L’ex modella filippina fu sposata con il cantante spagnolo prima dell’annullamento del loro matrimonio. Classe 1951, Isabel nacq ...

Ilary Blasi e la foto da favola con la piccola Isabel, Francesco Totti: "Mamma mia che bella" Placata la bufera attorno alla copertina di Gente, che metteva in evidenza il lato b della figlia 13enne C ...Julio Iglesias, chi è l’ex moglie Isabel Preysler: età, foto, carriera. L’ex modella filippina fu sposata con il cantante spagnolo prima dell’annullamento del loro matrimonio. Classe 1951, Isabel nacq ...