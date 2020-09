Calci in testa e pugni, così quattro africani massacrano un italiano per derubarlo (Video) (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set – Il luogo di provenienza del Video è ignoto, ma poco importa: la scena filmata, agghiacciante nella sua crudezza, fa parte della triste realtà che pesa ormai su ogni città dello Stivale. Mostra 4 immigrati di origine africana mentre massacrano di botte un ragazzo italiano, probabilmente per derubarlo. Il Video, comparso sull’account Twitter di RadioSavana – un sito che denuncia gli episodi di criminalità legati al fenomeno dell’immigrazione incontrollata – e diventato immediatamente virale, è stato girato da una ragazza che ha assistito alla scena dalla finestra della propria abitazione. Calci in testa, pugni, strattoni. In tre gli sono addosso mentre uno fa da palo. A un ... Leggi su ilprimatonazionale

