Biodigestore, De Luca: “Parere negativo, Ponte Valentino non è il luogo adatto” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Discorso del venerdì del presidente De Luca, l’occasione per fare il punto della situazione per quanto riguarda i temi più caldi del momento: il coronavirus e l’inizio dell’anno scolastico. Ma questa è stata anche l’occasione per fare alcune puntualizzazioni. Una di queste ha riguardato la questione della realizzazione del Biodigestore a Ponte Valentino. In questo caso il governatore è stato netto nella sua posizione. “Non è interesse della Regione ma di un provato. Per quanto mi riguarda ho già espresso il mio parere negativo sulla questione. E’ ovvio che la zona di Ponte Valentino non sia la zona più adeguata per la realizzazione. ... Leggi su anteprima24

canale58 : Sannio - Biodigestore a ridosso delle industrie agroalimentari, De Luca: “Contrario alla collocazione. Presto un co… - NTR24 : Biodigestore, Bonavitacola: ‘Decisione spetta a strutture tecniche. De Luca è contrario’ -