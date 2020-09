“Berlusconi non è intubato è c’è ottimismo, ora deve riposare” spiega il Prof. Zangrillo (Di venerdì 4 settembre 2020) “La situazione clinica è tranquilla e confortante, il paziente non è intubato e respira autonomamente. Il quadro è rassicurante, sono ottimista per le prossime ore”. Sono tutto sommato positive le affermazioni del direttore di Terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, che po fa attraverso una conferenza stampa ha informato sulle condizioni di Silvio Berlusconi, contagiato dal Covid-19 e ricoverato per una polmonite bilaterale. Zangrillo. “Sono qui per evitare l’uscita di fake news” Il medico ha esordito davanti ai microfoni spiegando che “Sono qui per aggiornarvi sulla situazione clinica del presidente Silvio Berlusconi, lo faccio in modo chiaro e breve per togliere ogni tipo di dubbio in narrazioni che ci hanno ... Leggi su italiasera

mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - berlusconi : Voglio rassicurarvi che sto bene, sono anch'io vittima come tanti italiani del contagio del Covid: una malattia di… - dellorco85 : Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'a… - MarcoCiprianoRF : RT @VujaBoskov: qualcuno convinto che per avere tutti giocatori di squadra sempre disponibili basta assumere medico che dice che infortuni… - ruggierofilann4 : #Zangrillo LEI RIMANE UN OTTIMO MEDICO MA E' UN PESSIMO UOMO.ORMAI A STARE CON BERLUSCONI LEI E' POLITICIZZATO E NO… -