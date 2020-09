Ballando con le Stelle, brutte notizie: lo show slitta ancora (Di venerdì 4 settembre 2020) Che inizio tribolato: è un’edizione di Ballando con le Stelle sotto il segno di una “Luna Nera” vien da dire alla luce di tutti gli intoppi che la trasmissione di Milly Carlucci sta riscontrando. Non c’è pace per il programma Rai che ora subisce una nuova frenata: rimandata ancora la data dell’inizio. Ballando con le Stelle: slitta la data d’inizio Doveva essere tutto pronto per il via il prossimo 12 settembre e invece, Ballando con le Stelle, slitta ancora. ancora una volta, a far slittare il programma, sembra essere stata l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus che ha avuto conseguenze su tutti i fronti, anche sui ... Leggi su thesocialpost

Ballando con le Stelle, rimandata la messa in onda: al suo posto Il commissario Montalbano

LIDO DI VENEZIA. Nelle mani di Pedro Almodóvar La voce umana di Jean Cocteau diventa un thriller intriso di passione, una passeggiata all’inferno in compagnia di una protagonista affranta, ma volitiva ...

Io e Te non torna, Pierluigi Diaco: “Niente ultima puntata, manca esito tampone collaboratrice”

Io e te saluta definitivamente il pubblico di Rai1, almeno per questa stagione. Il programma pomeridiano condotto da Pierlugi Diaco è stato costretto a un'interruzione tempestiva a causa della positiv ...

