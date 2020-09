Agrigento, migrante fugge da centro accoglienza: muore in un incidente (Di venerdì 4 settembre 2020) Dramma ad Agrigento dove un migrante ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobilista di 34 anni. Feriti anche i poliziotti che hanno cercato di bloccarlo È una fase concitata per i migranti che nel corso di questa lunga estate sono arrivati in massa sulle coste siciliane. Stavolta però si è consumato un vero e proprio dramma che sicuramente farà tanto discutere. Un migrante eritreo di 20 anni scappato dal centro di accoglienza Villa Sikania a Siculiana in provincia di Agrigento è stato investito lungo la statale 115. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare per il ragazzo arrivato in struttura durante i primi giorni del mese di agosto. Nella circostanza sono rimasti feriti i 3 poliziotti che ... Leggi su chenews

