Affitti brevi, quando diventano attività d’impresa e vanno tassati (Di venerdì 4 settembre 2020) Il corretto trattamento fiscale degli Affitti brevi (quelli per intenderci attraverso piattaforme specializzate quali Booking, AirBnb e altre) dipende dalle presenza o meno di servizi aggiuntivi come la colazione, la presenza di personale dipendente, l’offerta di guide turistiche, e non dal numero di immobili dati in locazione. In tal caso, infatti, diventa attività imprenditoriale e occorre applicare il regime di tassazione previsto per i redditi d’impresa. Con la risposta all’interpello n. 278/2020 l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sugli Affitti brevi, ovvero quelli con una durata pari o inferiore a 30 giorni, e sul giusto inquadramento per ciò che concerne le tasse sui redditi. quando l’affitto breve diventa attività ... Leggi su quifinanza

FBKcom : Come cambieranno le città degli affitti brevi e di Airbnb dopo la pandemia - SarandreaTitti : @cris_cersei @virginiaraggi A parte che ho scoperto durante il lockdown che i residenti sono davvero pochi (case va… - Notiziedi_it : Affitti brevi online: quando per l’Erario sono attività d’impresa - Today_it : Affitti brevi online: quando per l'Erario sono attività d'impresa - gio978 : @StefanoGuerrera Chi ha guadagnato molto con gli affitti brevi sta aspettando di capire se i turisti ritorneranno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Affitti brevi Affitti brevi, come è cambiato il mercato con il Covid Wall Street Italia Affitti brevi e covid, cosa succede alla domanda?

Cosa è successo agli affitti brevi con la pandemia? A volte si sono semplicemente trasformati. Vediamo come. Secondo i dati rilevati dal portale Zappyrent, il calo dell’offerta di annunci a breve term ...

Noleggio auto: che peccato trattarlo così male

Il noleggio auto andrebbe preso e messo in una teca, da esporre al museo: è sacro. Ha tenuto in piedi il mercato italiano, con le compagnie di noleggio che hanno comprato le auto. Da dare in affitto p ...

Cosa è successo agli affitti brevi con la pandemia? A volte si sono semplicemente trasformati. Vediamo come. Secondo i dati rilevati dal portale Zappyrent, il calo dell’offerta di annunci a breve term ...Il noleggio auto andrebbe preso e messo in una teca, da esporre al museo: è sacro. Ha tenuto in piedi il mercato italiano, con le compagnie di noleggio che hanno comprato le auto. Da dare in affitto p ...