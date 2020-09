A Venezia da sola, Cecilia Rodriguez come Giulia De Lellis: ecco dove si trova Ignazio Moser (Di venerdì 4 settembre 2020) Proprio alcune ore fa, avevamo ipotizzato una romantica cena tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nonostante gli indizi positivi che lasciavano intravedere una serata di coppia, pare che le cose non siano andate per il verso giusto. Cecilia Rodriguez a Venezia da sola: ecco dove si trova Ignazio Moser Proprio in queste ore, infatti, Cecilia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : A Venezia da sola, Cecilia Rodriguez come Giulia De Lellis.? ? Ti raccontiamo dove si trova Ignazio Moser nelle nos… - blogtivvu : Cecilia Rodriguez arriva a Venezia da sola come Giulia De Lellis: ecco dove si trova Ignazio Moser e con chi è. - FarodiRoma : Una donna sola, assieme a un cane anche lui abbandonato. A Venezia “The Human Voice” di Almodovar - un_respiro_ : @damellis20202 Giulia è andata da sola a Venezia, si è presa un’altra casa provvisoriamente... e tu guardi i like?!? - BenditaArsuffi : Degli outfit di #Venezia mi sento solo di ribadire il prurito che mi causa anche la sola vista della Turani e quell’altra con i chihuahua -