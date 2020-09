Wall Street – dal boom di Dow Jones al crollo (Di giovedì 3 settembre 2020) 91 anni fa, il 3 settembre 1929, l’indice Dow Jones raggiunge il suo picco massimo: 381,17. Da questo successo, però, Wall Street inizia il suo declino, che, con il Giovedì Nero del 24 ottobre 1929, con il quale ha inizio la grane crisi degli anni Trenta. Wall Street, il 3 settembre 1929 un successo che … Leggi su periodicodaily

LianeFaria : O Lobo de Wall Street: Capitalismo e Performance - infoiteconomia : Wall Street chiude in rialzo, Dow Jones +1,6% e Nasdaq +1% - infoiteconomia : Wall Street chiude positiva, sostenuta da farmaceutici, Tlc e tech Wall Street chiude positiva, sostenuta da farmac… - infoiteconomia : Wall Street ha ancora fame di rialzi. Focus su split Tesla e Apple e nuovo look Dow Jones - ForexOnlineMeIt : Borsa Tokyo +0,47%, trend positivo in Asia dopo record Wall Street. #euro ritraccia dopo rally oltre ... -