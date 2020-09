"Volevo raggiungere Berlusconi, ma sono ai domiciliari” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Non penso proprio che abbia fatto feste o cose del genere. Il professor Zangrillo lo ha certamente sconsigliato”. In un colloquio a La Stampa, Emilio Fede, 89 anni, non rinuncia a solidarizzare con l’amico ed ex editore Silvio Berlusconi.L’ex direttore del Tg4 rivela le sue intenzioni di raggiungere Berlusconi.“Lui era ancora in Francia. Mi ha detto che non era più a casa di Marina e aveva affittato una proprietà con la piscina per stare più comodo. Mi ha anche proposto di raggiungerlo. Alla nostra età, lui un anziano e io un vecchio, ci ho pensato, ma poi gli ho detto: tu hai ancora problemi giudiziari aperti, io sono ai domiciliari, ma dove andiamo?”.“Impossibile sapere” se il Cav sia sia stato contagiato da Briatore. “Con lui ... Leggi su huffingtonpost

