Via ai test di Medicina, 66 mila in tutta Italia: boom di iscritti alla Sapienza (Di giovedì 3 settembre 2020) Oggi si effettuano in tutta Italia i test d’ingresso per la facoltà di Medicina: tanti gli studenti che provano ad entrare, ma servono più medici Giornata molto importante quella di oggi per migliaia di studenti in tutta Italia. Infatti proprio oggi si stanno svolgendo i test per entrare nella facoltà di Medicina. Sarebbero circa 66 mila le persone che tenteranno di entrare. boom alla Sapienza con 4 mila candidati, 519 in più dello scorso anno. La prova sarà composta da 60 domande a cui rispondere in 100 minuti. Monta però la protesta per l’abolizione dell’accesso a numero chiuso ... Leggi su bloglive

