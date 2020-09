USA, cresce deficit commerciale a luglio (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Si amplia il deficit commerciale americano. Nel mese di luglio, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 63,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di 53,5 miliardi di giugno. Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta leggermente peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 58 miliardi di dollari. Le esportazioni sono salite dell’8,1% a 168,1 miliardi e le importazioni salite del 10,9% a 231,7 miliardi di dollari. Leggi su quifinanza

Banca_MPS : Ieri clima positivo per borse europee e listini #USA mentre cresce l’attesa per il vaccino anti #Covid_19. In Europ… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Un morto e almeno 260 contagiati, cresce il focolaio del raduno di #SturgisRally negli Usa #COVID19 #coronavirus https… - giornalettismo : Un morto e almeno 260 contagiati, cresce il focolaio del raduno di #SturgisRally negli Usa #COVID19 #coronavirus - GPiziarte : Grande tensione sociale negli USA dove cresce la protesta antirazzista e contro le violenze della polizia che ieri… - cargiov : @Pinperepette In linea di principio sono d'accordo ma guarda che ora i paesi dove il contagio cresce più rapidament… -

Ultime Notizie dalla rete : USA cresce USA, cresce deficit commerciale a luglio Teleborsa Il Poker Live torna a correre negli USA: in 518 rispondono presente al Grand Falls

Il poker live batte la paura della Pandemia. Almeno nei numeri e almeno nelle intenzione dei 518 players che hanno dato vita al primo grande evento dal vivo nel post lockdown. Un successo ben oltre og ...

USA, cresce deficit commerciale a luglio

(Teleborsa) - Si amplia il deficit commerciale americano. Nel mese di luglio, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 63,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di 53,5 milia ...

Il poker live batte la paura della Pandemia. Almeno nei numeri e almeno nelle intenzione dei 518 players che hanno dato vita al primo grande evento dal vivo nel post lockdown. Un successo ben oltre og ...(Teleborsa) - Si amplia il deficit commerciale americano. Nel mese di luglio, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 63,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di 53,5 milia ...