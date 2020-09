Us Open 2020: Thiem passeggia con Nagal, avanti Khachanov e Bautista Agut (Di giovedì 3 settembre 2020) Dominic Thiem accede al terzo turno degli Us Open 2020. L’austriaco ha superato in meno di due ore Sumit Nagal, lo score finale di 6-3 6-3 6-2 non lascia spazio a grandi interpretazioni al termine di un confronto dominato dal numero due del seeding che giusto nel primo parziale ha concesso un contro-break al rivale. Al terzo round appuntamento insidioso per Thiem che se la vedrà contro Marin Cilic che in quattro parziali ha sconfitto Gombos. Un solo passaggio a vuoto nel secondo set e score finale di 6-3 1-6 7-6 7-5, il croato sicuramente è lontano dalla forma migliore ma sulla partita secca può sempre essere insidioso per Dominic che si metterà alla prova e proverà a mettere alle spalle il K.O contro Krajinovic. Dopo la vittoria del debutto invece termina ... Leggi su sportface

