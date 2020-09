‘Uomini e Donne’, Serena ed Elga Enardu ci mettono la faccia e con una lunga clip replicano agli attacchi degli haters (Di giovedì 3 settembre 2020) Le sorelle Elga e Serena Enardu, dopo la brutta vicenda della torta con la svastica e gli atti vandalici che hanno colpito Serena negli scorsi giorni, sono tornate a farsi sentire e lo hanno fatto in grande stile: le due, infatti hanno pubblicato sui loro profili Instagram una IG TV in cui rispondo ai commenti che gli haters rivolgono loro sotto le foto. Entrambe hanno spiegato di leggere tutti i commenti che i loro follower lasciano, o almeno ci provano visto che spesso sono così numerosi da non consentirlo materialmente. Elga e Serena hanno però anche ammesso di non rispondere sempre: molto spesso lasciano solo un like e, solo se il commento è particolare, rispondono direttamente a chi lo ha scritto. Nel corso del video le due ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pe… - nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - aslkpoqw9 : Sapete cosa penso? Che GDL sia l'unica di uomini e donne degna di essere a #Venezia77. Può non piacere ma tutti la… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: Fresco da Celatico aveva una nepote chiamata Cesca, la quale aveva preso a biasimar uomini e donne e tutto che ella vede… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia