Unicef: i nostri bimbi sovrappeso, insoddisfatti e poco istruiti. E la politica non li aiuta affatto (Di giovedì 3 settembre 2020) Un tempo, giustamente, si diceva che i bambini non dovrebbero mai parlare di soldi, piuttosto godersi in spensieratezza i loro anni più belli e puri senza – come fanno invece gli adulti – doversi misurare con umilianti privazioni o, peggio, con le precarie esigenze economiche del contesto familiare. Purtroppo i tempi cambiano e, complici i social (che in tal senso ‘sfasano’ totalmente la percezione della realtà), sempre più adolescenti vengono attratti da forme effimere di ostentazione materiale e, soprattuto, dalla popolarità che da questa ne deriva, sia nel bene che nel male. Unicef ha monitorato il ‘benessere’ dei bambini Dunque oggi anche i bambini hanno piena consapevolezza del tenore economico delle proprie famiglie, e questo, come vedremo, finisce per creare in loro diverse e preoccupanti ... Leggi su italiasera

italiaserait : Unicef: i nostri bimbi sovrappeso, insoddisfatti e poco istruiti. E la politica non li aiuta affatto - interrisnews : Quali sono i problemi principali che vivono i nostri #figli? Ce lo spiega il nuovo rapporto #Unicef ?????? - mbbelluco : RT @insiemexultimi: Secondo l’UNICEF la pandemia ha toccato più di 1,5 miliardi di studenti a livello globale, e 1 miliardo non ha ancora a… - ferrufer : RT @insiemexultimi: Secondo l’UNICEF la pandemia ha toccato più di 1,5 miliardi di studenti a livello globale, e 1 miliardo non ha ancora a… - CaritasItaliana : RT @insiemexultimi: Secondo l’UNICEF la pandemia ha toccato più di 1,5 miliardi di studenti a livello globale, e 1 miliardo non ha ancora a… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicef nostri Unicef: i nostri bimbi sovrappeso, insoddisfatti e poco istruiti. E la politica non li aiuta affatto Italia Sera Infanzia. Unicef: Italia 19esima per benessere bambini

Nel nuovo rapporto sulle condizioni dell'infanzia nei paesi ricchi Olanda, Danimarca, Norvegia i primi per benessere dell'infanzia. Ma i bambini italiani con un'alta soddisfazione per la vita a 15 ann ...

Katy Perry e Orlando Bloom: è nata Daisy Dove. Benvenuta piccola!

Stanno galleggiando con amore dall’arrivo sano e sicuro della loro adorata figlia primogenita, l’estasi di Katy Perry e Orlando Bloom È nata la principessa tanto attesa di @KatyPerry e @OrlandoBloom, ...

Nel nuovo rapporto sulle condizioni dell'infanzia nei paesi ricchi Olanda, Danimarca, Norvegia i primi per benessere dell'infanzia. Ma i bambini italiani con un'alta soddisfazione per la vita a 15 ann ...Stanno galleggiando con amore dall’arrivo sano e sicuro della loro adorata figlia primogenita, l’estasi di Katy Perry e Orlando Bloom È nata la principessa tanto attesa di @KatyPerry e @OrlandoBloom, ...