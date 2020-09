Soreca (Radici): “Realizzare biodigestore è una decisione assurda” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Valentino Soreca, coordinatore provinciale di Radici. Di seguito il testo: “Il progetto di realizzare un mega biodigestore nella città di Benevento è una decisione assurda ed incosciente. La società Evergreen di Torino, che ha in animo di realizzare un biodigestore nella città di Benevento ha presentato il progetto il 28 di maggio (attenzione 28 maggio) ed è da allora è iniziata la discussione con i pareri alla Regione ed il seguito l’iter che ha comunicato la decisione. decisione che il Sindaco (componente dell’Asi) non può dire di averlo saputo solo ieri, ovvero non si può credere che Barone (presidente Asi) glielo ... Leggi su anteprima24

