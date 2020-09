Sesso e cocaina a Villa Inferno. Ragazze minorenni ai festini (Di giovedì 3 settembre 2020) Luca Fazzo A reclutarle, anche sugli spalti del palasport, era il capo ultrà della Virtus e candidato leghista alle Regionali Dalle gradinate del Paladozza a «Villa Inferno», dal tifo per la Virtus Basket al giro di Sesso e di droga che infestava la Bologna bene. L'inchiesta dei carabinieri del capoluogo emiliano, coordinati dal pm Stefano Dambruoso, scoperchia un gorgo di quattrini e di vizi. Al centro di tutto, il capo degli ultrà della Virtus, Luca Cavazza, già candidato della Lega alle Regionali: è lui il cacciatore di Ragazze, è lui a reclutare, non solo al Paladozza, le ospiti per le feste. Compresa la più giovane di tutte, adocchiata ad appena diciassette anni sugli spalti del Palasport e trascinata in un tunnel da cui chissà quando sarebbe ... Leggi su ilgiornale

