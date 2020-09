Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: ritirate numerose bottiglie d’acqua vendute a caro prezzo, congelate e scongelate più volte (Di giovedì 3 settembre 2020) Proseguono gli interventi della Polizia Locale volti a ripristinare decoro e legalità sul territorio capitolino, in modo particolare nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di abusivismo: Colosseo, Fori Imperiali, vie e piazze del Centro Storico, da Piazza del Popolo a Fontana di Trevi, ma anche Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo, Via della Conciliazione, Porta Angelica, Piazza Risorgimento e Musei Vaticani. Ecco tutti gli interventi Le pattuglie del GSSU, del PICS, del Gruppo Centro ( ex Prati e ex Trevi) sono impegnate senza sosta nel contrasto delle attività illecite, con interventi atti ad impedire la rete organizzativa degli abusivi, che con vedette e stratagemmi di vario genere tentano di sottrarsi ai controlli e all’identificazione, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: ritirate numerose bottiglie d’acqua vendute a caro prezzo, congelat… - Pazzocriminale_ : @TuaSorella_85 @TheDebEmpire Lo vedo spesso sai? La sorella, poverina soffre di una malattia rara ed è in cura all'… - konomoronao : Speranza invita i ragazzi a rispettare le regole; per il vaccino prime dosi entro l’anno; per i viaggi Roma proporr… - Francalanna1 : @agorarai @gasparripdl Caro Gasparri,pure noi di Roma ci sentiamo parte lesa. E' chiaro che in Sardegna non ci sono stati controlli. - SARwatchMED : RT @ag_notizie: Vertice a Roma sul 'dossier' migranti: aiuti economici per Lampedusa e hotspot vuoto in pochi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Coronavirus, controlli a Roma per la movida “senza freni”. E il governatore Zingaretti finisce sul New York Times La Stampa Roma, operazione anti-abusivismo: sequestri, daspo e denunce

Roma, 3 set. (askanews) - Proseguono gli interventi della Polizia Locale volti a ripristinare decoro e legalità sul territorio capitolino, in modo particolare nelle aree maggiormente interessate da fe ...

Nel Lazio arriva l’infermiere scolastico

Arrivano gli infermieri nelle scuole del Lazio. Con l’ordinanza del 31 agosto 2020 numero Z00057, il presidente Nicola Zingaretti ha dato il via alle procedure di individuazione delle professionalità ...

Roma, 3 set. (askanews) - Proseguono gli interventi della Polizia Locale volti a ripristinare decoro e legalità sul territorio capitolino, in modo particolare nelle aree maggiormente interessate da fe ...Arrivano gli infermieri nelle scuole del Lazio. Con l’ordinanza del 31 agosto 2020 numero Z00057, il presidente Nicola Zingaretti ha dato il via alle procedure di individuazione delle professionalità ...