Roccapiemonte neonato ritrovato vicino una siepe morto: fermate due persone (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella tarda serata di ieri è arrivata una bruttissima notizia dalla provincia di Salerno. Un neonato, probabilmente nato da pochissime ore, era stato ritrovato da un passante vicino a una siepe, in una aiuola. Il piccolo era già morto, purtroppo. A Roccapiemonte sono subito iniziate le indagini per dare un nome alle persone che lo avevano abbandonato e per capire se il piccolo sia nato già morto o sia stato ucciso. Nelle ultime ore le forze dell’ordine hanno fermato due persone che potrebbero essere i genitori del bambino. Roccapiemonte: neonato morto ritrovato IN UNA AIUOLA Secondo quanto ricostruisce SalernoToday, nel giro di ... Leggi su ultimenotizieflash

SkyTG24 : Neonato trovato morto in un'aiuola nel Salernitano - rtl1025 : ?? Un neonato è stato trovato morto in strada a #Roccapiemonte (#Salerno). Il corpicino, questa sera intorno alle 1… - radioalfa : Neonato trovato morto a Roccapiemonte, fermati marito e moglie - arca1317 : RT @ultimenotizie: Gettato in un'aiuola, per strada, morto. E' stato ritrovato così nel tardo pomeriggio un neonato in un paese del Salerni… - Corriere : Neonato trovato morto in un’aiuola Fermate due persone -