Regionali, Anpi: “Non voteremo mai fascisti e razzisti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo la polemica relative allo slogan “Partigiani assassini” scelto da un candidato al consiglio regionale della Campania in una lista a sostegno del presidente Vincenzo De Luca, si registra la presa di posizione dell’Anpi provinciale. L’associazione che rappresenta i partigiani ricorda di praticare da sempre la tutela della memoria della Resistenza e promuove la diffusione dei valori costituzionali. “L’Anpi provinciale, in particolare, sta portando avanti un lavoro trasparente di ricostruzione dell’organizzazione avendo queste mission ben precise: la tutela della memoria storica della Resistenza e dell’antifascismo, la difesa dei principi costituzionali, della democrazia e ci battiamo contro le discriminazioni di genere o di razza e la violenza sulle donne- si ... Leggi su anteprima24

La politica, quella più alta, per i valori di libertà e democrazia. Il Coordinamento regionale dell'Anpi, con il presidente Bruno Possenti, ha lanciato un appello ai candidati presidente delle prossim ...“Non sono parole di maniera, di fronte ai rigurgiti neofascisti con eventi sempre più frequenti, alla crescita dell'odio e dell'intolleranza” Il 20 e il 21 settembre prossimi in Liguria, così come in ...