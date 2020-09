Morto lo spietato "compagno Dach". Il capo-torturatore dei Khmer rossi (Di giovedì 3 settembre 2020) Riccardo Pelliccetti Aveva 77 anni. Condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Ha supervisionato le uccisioni di 16mila cambogiani Era considerato il più spietato fra i Khmer rossi e il principale carnefice del regime cambogiano di Pol Pot. Kang Kek Iew, noto come il «compagno Duch», è Morto all'età di 77 anni in un ospedale di Phom Penh e si è portato nella tomba una montagna di segreti, mai svelati interamente, sul genocidio del popolo cambogiano. Dal 1975 al 1979, durante il regime dei Khmer rossi, oltre 2 milioni di persone sono brutalmente trucidate nei campi di sterminio del paese asiatico. Pol Pot, d'altronde, è un visionario che, dopo aver studiato a Parigi e aver militato nel Partito ... Leggi su ilgiornale

