Messi Barcellona: l’argentino potrebbe restare. La svolta (Di giovedì 3 settembre 2020) Messi Barcellona: l’attaccante argentino sta pensando di restare in blaugrana fino al termine del contratto Lionel Messi starebbe pensando di restare al Barcellona per non creare problemi legali al club. È questa l’indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo Sport a seguito della riunione tra il presidente Josep Maria Bartomeu e il padre dell’argentino. Il fuoriclasse potrebbe dunque rispettare il suo contratto con i blaugrana fino al 2021, una volta ammorbidito dalle forti pressioni fatte dagli esponenti della società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

