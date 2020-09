La foresta acquatica cinese che si visita in barca (Di giovedì 3 settembre 2020) Una foresta da navigare. Letteralmente. In Cina, per la precisione nella provincia dello Jiangsu, si trova una foresta acquatica che si può visitare in barca, muovendosi a pelo d’acqua fra i tronchi disposti in maniacale ordine. Un’esperienza rilassante, come dimostrano le immagini che abbiamo raccolto nella gallery. Il bosco acquatico si trova a Yangzhou, in una zona ricchissima di fiumi e laghi, tra cui il lago Luyang dove sono state scattate le foto dei turisti impegnati a spostarsi tra gli alberi con barche a remi e pedalò. Una gita insolita, sicuramente con un certo fascino. Wired. Leggi su wired

