l Giappone potrebbe essere il primo cliente del convertiplano italiano Leonardo AW609 (Di giovedì 3 settembre 2020) Se andasse in porto la vendita di convertiplani Leonardo AW609 al governo metropolitano di Tokyo, per la nostra industria aeronautica sarebbe un risultato storico. Il mezzo, una sorta di incrocio che permette le velocità e le quote operativa dell'aeroplano turboelica e le possibilità di volo verticale e sostentato dell'elicottero, potrebbe rivoluzionare i collegamenti tra la terraferma e l'isola di Ogasawara, circa mille chilometri di mare sempre piuttosto agitato e con condizioni meteorologiche tutt'altro che serene. Si tratterebbe anche del primo convertiplano commerciale operativo della storia aeronautica in assoluto, poiché gli unici altri mezzi con questa configurazione operano in campo militare (con il V-22 Osprey) e nel settore dei droni. Nel momento in cui i primi ... Leggi su panorama

Cresce in modo significativo la capacità globale della divisione Global Data Centers di NTT in India, UK, Giappone, Stati Uniti, Germania, Malesia e Indonesia La divisione Global Data Center di NTT st ...

Seni e uova: un ritratto unico della femminilità nel Giappone contemporaneo

L’editore e/o fa conoscere all’Italia un libro che ha incantato anche Haruki Murakami: il viaggio intimo di tre donne in cerca del proprio benessere interiore Seni e uova dipinge un ritratto unico del ...

