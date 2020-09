“Jat a arrubbà ‘e patan!”. Lega contestata a Napoli, IL VIDEO CHOC (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Jat a arrubbà ‘e patan!” (Andate a rubare le patate) così il candidato della Lega, Gianluca Cantalamessa, viene accolto dai commercianti del mercato di Antignano nel quartiere Vomero. Quest’anno per la prima volta il Carroccio sarà presente con la sua lista alle elezioni regionali della Campania ma, stando a vedere l’approccio dei suoi candidati fra gli elettori nostrani, sembra difficile che il logo con Alberto da Giussano possa comparire una seconda volta per la corsa a Palazzo Santa Lucia. A confermarlo c’è la mobilitazione di oggi dei commercianti del mercato napoletano che hanno aspramente criticato il candidato leghista. Alla vista di Gianluca Cantalamessa, già coordinatore regionale del Carroccio in Campania fino allo scorso anno, ... Leggi su anteprima24

