Gunter: «Felice di essere rimasto all’Hellas Verona» (Di giovedì 3 settembre 2020) Koray Gunter ha commentato l’attuale situazione in casa Hellas Verona: le dichiarazioni del difensore gialloblù Koray Gunter, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato dal ritiro gialloblù in Val Gardena. Le sue dichiarazioni. PERMANENZA – «Sono molto Felice di essere rimasto, per il gruppo e per la città. La scorsa stagione è stata incredibile per tutti: vogliamo stupire ancora, e io ho uno stimolo in più, essendo adesso al 100% un calciatore del Verona. Impegniamoci e prepariamoci tutti insieme a un’altra grande stagione». SCORSA STAGIONE – «Ho finalmente trovato continuità, giocando tante partite, ma sono convinto di poter fare ancora meglio e quest’anno ... Leggi su calcionews24

