Griezmann: “Messi? Speriamo che resti al Barcellona” (Di giovedì 3 settembre 2020) Intervistato dall’emittente francese M6 sul caso Messi-Barcellona, l’attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, ha risposto così sul futuro della Pulce: “Noi Speriamo solo che resti, ma ciò che sta succedendo è una questione fra lui ed il club”. Foto: Twitter personale L'articolo Griezmann: “Messi? Speriamo che resti al Barcellona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

mirkoDA30 : @marco_rogerio_ Risolvono fino a na certa. Rientra Coutinho ingaggio monstre e non ha mercato. Griezmann 120 milion… - IononDevo : @PagliariCarlo @East_10 Se hai Netflix c’è anche una docu-story su Messi. Dove spiegano anche il perché Griezmann,… - Brigasta1 : @marco_rogerio_ Coutinho, Dembele e Griezmann hanno già provato a farli fuori ma senza riuscire ?? in più se ora ven… - cosimofcj : @marcogiannelli3 Teoricamente si Vorrebbe puntare su griezmann punta,ma sai il potere di Messi Per rimanere potrebb… - GiacomoGiura : @gio_prankster @andrelapegna @Gazzetta_it Difatti Messi e Suarez sono sempre stati liberati dalla fase difensiva. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Griezmann “Messi Barcellona, De Jong: «Messi è ancora nella chat di gruppo» (e posa con la nuova maglia) Corriere della Sera