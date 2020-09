Derby rossoblù tra Genoa e Bologna: piace Ranocchia dell’Inter (Di giovedì 3 settembre 2020) Genoa e Bologna si sfidano sul mercato per Andrea Ranocchia: il difensore è in uscita dall’Inter. La situazione Il futuro di Andrea Ranocchia potrebbe essere lontano dall’Inter. Il difensore è ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte e la situazione legata al contratto, in scadenza nel 2021, non lo agevola. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nessun sentore di rinnovo. Per Ranocchia si stanno muovendo sia Genoa sia Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marcobertozzi : @stanzaselvaggia @LucaBizzarri Derby rossoblù? - Mauro75757575 : @DavideNicolaOff GRAZIE DAVIDE PER LA SALVEZZA,PER IL DERBY,PER LA TUA SERIETÀ E ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA...TI HO A… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby rossoblù