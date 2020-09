De Luca: “Tampone obbligatorio sui rientri ha impedito la chiusura della Campania” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Se non avessimo reso obbligatorio il tampone per chi viene dall’estero avremmo avuto 3mila persone contagiate che andavano in giro per la Campania. Questo significa che tra un mese e mezzo avremmo dovuto chiudere la regione”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un intervento a Flumeri, con una dichiarazione riportata da Androkonos.com. “In questo momento – ha aggiunto De Luca – siamo l’unica Regione che ha reso obbligatorio fare il tampone e mettersi in isolamento per chi viene dall’estero e dalla Sardegna. Questo perché vogliamo cercare noi le persone contagiate, anche a costo di aumentare oggi i numeri, ma questo significa che siamo ... Leggi su anteprima24

alessandro_972 : RT @Adnkronos: #DeLuca: 'Senza tampone obbligatorio su rientri avremmo dovuto chiudere la Campania' - Adnkronos : #DeLuca: 'Senza tampone obbligatorio su rientri avremmo dovuto chiudere la Campania' - napolista : #DeLuca: 'Siamo gli unici ad avere il tampone obbligatorio per i rientri e ne abbiamo individuati 3mila» - ilNapoli… - albbrt : @ndrededu @canelli118 @lucacozzuto @tancredipalmeri Luca Cozzuto sta cercando di dire che puoi dire che il sig. x E… - infoitinterno : Coronavirus, De Luca: 'Chi entra in Campania deve fare il tampone sennò va in quarantena' -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Tampone “La Psoriasi è più di quello che si vede”: Laura, Luca e Carlo si raccontano. Al via la nuova campagna di comunicazione Novartis Comunicati-Stampa.net