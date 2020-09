DayDreamer, Puntata Prima Serata 7 Settembre 2020: Torna l’Amore tra Can e Sanem! (Di giovedì 3 settembre 2020) DayDreamer, Puntata Prima Serata: Can e Sanem Tornano insieme e si fidanzano, rendendo in un certo senso ufficiale la loro relazione. Sanem non vuole che tutti lo sappiano ma Emre li trova insieme al capanno e lo riferisce ad Aylin… DayDreamer sbarca in Prima Serata dopo la sospensione legata all’inizio di Uomini e Donne. La soap turca verrà probabilmente trasferita a quest’orario se dovesse avere abbastanza ascolti. Questo però è probabile dato che la Puntata rappresenterà un vero punto di svolta, con il ritorno dell’amore tra Can e Sanem. Ma Prima di vedere cosa succederà, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo ... Leggi su uominiedonnenews

