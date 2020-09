Crotone, nel mirino Henrique dello Sporting Lisbona (Di giovedì 3 settembre 2020) Crotone - Il Crotone non si ferma. Ieri, a Roma, Lisandro Magallan , 26,, difensore argentino dell' Ajax , ha svolto la prima parte di visite. Continuerà nella giornata di oggi, prima di procedere con ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Crotone, nel mirino Henrique dello Sporting Lisbona: Si sta trattando sulla base di un prestito con diritto di risc… - CMercato24H24 : Dopo essere stato accostato al Parma, Luca #Cigarini è ancora alla ricerca di una squadra per la prossima stagione.… - FilippoRubu00 : ??#Crotone, dallo #Sporting accordo per il prestito con diritto di riscatto a 4M per il classe ‘95 Eduardo #Enrique… - artedipulire : L’arcivescovo di Crotone : «Dio ci chiederà conto dei morti»la tragedia avvenuta al largo di Praialonga, nel corso… - sportli26181512 : Per Pioli avvio soft prima di derby e Roma. Il pepe è nel finale: Per Pioli avvio soft prima di derby e Roma. Il pe… -