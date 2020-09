Coronavirus: positiva anche Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi (Di giovedì 3 settembre 2020) anche Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi dopo Francesca Pascale, è positiva al Coronavirus (TUTTI I POLITICI POSITIVI). La deputata di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l'ex premier ed è in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con il leader di Forza Italia tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna. Intanto, in un colloquio con La Stampa, Flavio Briatore parla del contagio di Berlusconi: “Non credo dipenda da quel nostro incontro”, dice riferendosi all'eventualità che la ... Leggi su tg24.sky

sole24ore : #Coronavirus, metà dei pazienti ancora positiva a 30 giorni dalla diagnosi - repubblica : Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, positiva al coronavirus - Agenzia_Ansa : Una migrante incinta, positiva al #Coronavirus, approdata a #Lampedusa, ha partorito a bordo di un elicottero del… - nicola1691 : Positiva al coronavirus anche Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi - xilax65 : RT @GagliardoneS: Lampedusa: migrante positiva al coronavirus partorisce in elicottero. Tranquilli, le spese le pagano gli Italiani, Navi,… -