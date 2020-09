Coronavirus, la Norvegia dice no ai viaggi in Italia (Di giovedì 3 settembre 2020) C'è anche l'Italia tra i Paesi per i quali la Norvegia sconsiglia viaggi «non essenziali». Il ministero degli Esteri di Oslo in un comunicato parla di Italia, San Marino, Slovenia e Stato del Vaticano. Sulla base della valutazione settimanale dell'Istituto norvegese di sanità pubblica sulla situazione del Covid-19, «il governo ha deciso di sconsigliare viaggi non essenziali in questi paesi - si legge nella nota - Stanno cambiando da "giallo" a "rosso" sulla mappa che mostra lo stato della quarantena all'ingresso in Norvegia dall'Europa. Dal 5 settembre chiunque arriverà in Norvegia da questi Paesi sarà tenuto a entrare in quarantena per 10 giorni». Inoltre l'Istituto norvegese di sanità pubblica ha ... Leggi su iltempo

