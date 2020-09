Coronavirus, crescono nuovi positivi e vittime. Nessuna regione a zero contagi (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono 1.397 i nuovi contagiati secondo i dati diffusi dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ieri si erano registrati 1.326 positivi. Mentre sono 10 le persone decedute nelle ultime 24 ore rispetto ai 6 morti di ieri. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva: 120 pazienti rispetto ai 109 di ieri. Attualmente i positivi a sars-cov-2 sono in Italia 28.915, 27.290 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 1.505 sono ricoverati con sintomi, 120 in terapia intensiva. Non c'è Nessuna regione a zero contagi. Il Molise, che ieri vantava zero casi di nuova positività, oggi ne conta due. Fra le più colpite, la Lombardia con 228 positivi, seguita dalla Campania con 193 ... Leggi su ilfogliettone

