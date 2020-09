Chiara Ferragni svela l’incredibile regalo di Fedez per l’anniversario di matrimonio (Di giovedì 3 settembre 2020) Chiara Ferragni svela su Instagram l’incredibile regalo di Fedez per il secondo anniversario di nozze. Sono trascorsi due anni dal matrimonio dei Ferragnez che si sono giurati amore eterno il 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia. La coppia ha deciso di celebrare l’evento nella Capitale, in una location da sogno, fra rose rosse, cene stellate e tanto romanticismo. La fashion blogger e il rapper si sono concessi una cena sulla terrazza dell’hotel St. Regis che si affaccia direttamente sul Cupolone della Basilica di San Pietro. Elegantissimi, hanno postato su Instagram alcuni scatti per raccontare la serata. Chiara ha indossato un minidress con piume firmato The Attico, il brand di Gilda Ambrosio, sua amica ed ex di Stefano De Martino, mentre ... Leggi su dilei

