Capua: eccezionale intervento oncologico su ragazza in stato interessante (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – eccezionale intervento oncologico su una ragazza in stato interessante presso la Casa di Cura Villa Fiorita di Capua. Una giovane donna al secondo mese di gravidanza, è stata sottoposta, nei giorni scorsi, ad un’operazione chirurgica per la asportazione di una voluminosa massa alla mammella che stava crescendo con il progredire della gestazione. L’èquipe chirurgica, guidata dal Responsabile della Chirurgia Oncologica, Crescenzo Muto, ha asportato la massa senza particolari complicanze e la paziente è stata dimessa già il giorno successivo. “Lo straordinario intervento è stato reso possibile dalla stretta ... Leggi su anteprima24

