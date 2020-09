Bimba di un mese muore nel suo lettino: 'Forse morte in culla'. La scoperta choc dei genitori (Di giovedì 3 settembre 2020) Tragedia stamattina a Bari, quartiere Palese , dove una bambina di appena 30 giorni è morta in casa sua per cause ancora in corso di accertamento: la piccola è stata trovata senza vita nel suo letto ... Leggi su leggo

NoiNotizie : #Bari: bimba di un mese morta in casa - leggoit : #Bari, bimba di un mese muore nel suo lettino: «Forse morte in culla». La scoperta choc dei genitori - YuiTheZero : Io Felicia perché tra qualche mese faccio il compleanno e mi sentirò una bimba grande ma sarò comunque una bimba -