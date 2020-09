Berrettini-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il programma del match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valevole per il terzo turno degli Us Open 2020. L’azzurro, dopo il successo all’esordio contro Soeda e quello nel secondo turno contro Humbert, è atteso alla sfida con il norvegese. L’incontro, in programma sabato 5 settembre con orario ancora da definire, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

