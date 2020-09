Arthur promette: «Juve, ci toglieremo soddisfazioni» (Di giovedì 3 settembre 2020) Arthur lancia un messaggio a tutti i tifosi della Juventus: ecco le parole del centrocampista brasiliano, dallo Stadium – VIDEO Arthur lancia un messaggio ai tifosi della Juventus. Ecco le parole del centrocampista brasiliano dall’Allianz Stadium che presto lo vedrà protagonista. «Ciao, Bianconeri! Sono qui allo Stadium, un posto speciale. Sono molto felice di essere qui. Sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni in questo stadio, la mia nuova casa. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di giocare. Fino alla Fine!». Ieri @Arthurhromelo ha registrato un messaggio per voi! ❤#WelcomeArthur pic.twitter.com/Iu6MoqUCqQ — JuventusFC (@Juventusfc) September ... Leggi su calcionews24

