Appuntamenti e scadenze del 3 settembre 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 31/08/2020Appuntamenti: Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 03/09/2020) Martedì 01/09/2020Appuntamenti: 2020 Meeting annuale Central Bank Research Association – Il meeting annuale della Central Bank Research Association (CEBRA) è organizzato dal Centre For Macroeconomics (CFM), la Bank of England (BoE), in associazione con Leibniz Institute for Financial Research SAFE (fino a giovedì 03/09/2020) Giovedì 03/09/2020Appuntamenti: CNEL – Consiglio di PresidenzaAziende:Campbell Soup – Risultati di periodoExor – CDA: Relazione semestraleParamount – Risultati di periodo Leggi su quifinanza

Quattro mesi per avere un appuntamento di rinnovo della carta di identità. È quanto capitato nei giorni scorsi da un’utente lodigiana, che ha tentato di prendere appuntamento per il rinnovo tramite il ...

La carta d'identità (artt. 288 e ss. R.D. n. 635/1940) rappresenta uno dei principali documenti amministrativi di riconoscimento personale e di identificazione ai fini di polizia: viene rilasciata dal ...

