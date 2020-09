Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 settembre: Agnese si sente in colpa per Salvatore Gabriella (Di giovedì 3 settembre 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 settembre: lunedì prossimo torneranno finalmente gli inediti della famosa fiction di RAI 1 e Inizierà l’attesissima 5° stagione. Cosa succederà? Vedremo che Agnese si sentirà in colpa per non aver consegnato a Gabriella il biglietto d’amore di Salvatore e si confiderà con Rosalia. Riccardo rivelerà a Ludovica di voler aiutare Angela e suo figlio e la Brancia fingerà di accettare. Infine Delfina giungerà al grande magazzino con una sorpresa per Cosimo: l’anello di famiglia perché lui lo doni a Gabriella per farle la proposta di matrimonio. Anticipazioni Il ... Leggi su pianetadonne.blog

