Angri, le scuole di Primo grado apriranno il 28 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAngri (Sa) – Anche Angri posticipa l’avvio dell’anno scolastico. Come annunciato dal sindaco Cosimo Ferraioli, si è ritenuto opportuno e necessario prorogare l’inizio delle attività didattiche al 28 settembre per gli studenti fino al Primo Ciclo di Istruzione (scuola dell’infanzia, elementari, medie e le relative scuole paritarie). “In questo periodo di incertezza assoluta sento la necessità e il dovere di ricorrere a misure preventive di contrasto al contagio, soprattutto nei luoghi più sensibili – ha chiarito il sindaco- Dopo un’attenta analisi degli sviluppi epidemiologici sul nostro territorio e a seguito di un proficuo confronto anche con l’ASL di Salerno – UOPC DS 61, si è ... Leggi su anteprima24

