Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero pronti alle nozze: l’inaspettato gesto di Romina Power (Di giovedì 3 settembre 2020) Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze A quanto pare Al Bano e Loredana Lecciso sarebbero molto vicini alle nozze. Ma la cosa clamorosa è che Romina Power avrebbe dato la sua benedizione. Fantascienza p pura verità? A rendere nota l’informazione ci ha pensato Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti. Sul magazine si legge che il Maestro Carrisi avrebbe organizzato una cena nella tenuta di Cellino San Marco e tra i vari ospiti era presente anche l’ex moglie e il secondogenito Yari. Pare che durante la serata la cantante americana non si sarebbe opposta alla decisione del cantautore salentino di unirsi in matrimonio ... Leggi su kontrokultura

Settembre è iniziato ma Loredana Lecciso ha ancora voglia d'estate. Nella tenuta di Al Bano si rilassa in piscina, ma non dimentica i follower. Su Instagram condivide uno scatto con addosso un bikini ...Dopo il ritorno di fiamma, per Al Bano e Loredana Lecciso si starebbe parlando addirittura di matrimonio. Come avrà reagito Romina alla notizia? Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze: come avrà ...