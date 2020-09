Accardi: “Io terzino o centrale? Ho una preferenza. Girone C ostico, il Bari…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Parola ad Andrea Accardi.Il difensore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni.“Aspettative? Non sono una persona che pensa molto al futuro ma vivo giorno per giorno, voglio intanto dimostrare a Boscaglia che sono pronto e che posso dare tanto alla squadra qualora lui volesse investire su di me. Competizione? Sta all'allenatore fare le sue scelte, è importante che ci sia sempre una sana competizione. centrale o terzino? Sono a disposizione del mister, ma se dovessi scegliere ammetto che mi piacerebbe giocare come terzino. Serie C? La dirigenza sta costruendo un'ottima squadra e un grande gruppo, il Girone C è ostico e lo abbiamo ... Leggi su mediagol

