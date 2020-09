Trasporti, la funicolare di Mergellina torna in servizio ma solo di mattina (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –La funicolare Mergellina torna in servizio dal 2 settembre dal lunedì al sabato, ma solo di mattina. Infatti, nel pomeriggio è previsto il servizio navetta bus sul percorso usuale, mentre la domenica l’impianto resta chiuso. La funicolare effettuerà, dunque, il seguente orario di servizio: Dal lunedì al sabato: prima corsa alle ore 07.00 e ultima corsa alle ore 14.00. Nel pomeriggio il servizio prosegue con navetta bus sostitutiva 621 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 sul percorso Manzoni – Mergellina (a copertura di tutte le fermate). La frequenza delle corse è di 20 minuti dal lunedì al venerdì, il ... Leggi su anteprima24

muoversincampan : Mercoledì 2 e venerdì 4 settembre, per consentire le verifiche annuali di sicurezza, la Funicolare Chiaia anticipa… - GiuseppinaGius6 : RT @NapoliToday: #Cronaca Trasporti Napoli, dal 2 settembre riapre la Funicolare di Mergellina - Salvato95551627 : RT @NapoliToday: #Cronaca Trasporti Napoli, dal 2 settembre riapre la Funicolare di Mergellina - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Trasporti Napoli, dal 2 settembre riapre la Funicolare di Mergellina -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti funicolare

Il Mattino

L‘Anm ha prorogato oggi l'orario estivo di bus, metro e funicolari, fino all'inizio della scuola, prevista in Campania per il 14 settembre, ma che potrebbe slittare anche al 24 se la Regione Campania ...Primo settembre trasporti già full come se niente fosse accaduto. Mascherine, distanziamento sociale per entrare in metro ma basta salire su un autobus e la situazione è un ritorno al passato soprattu ...